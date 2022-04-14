Splash Dog (BUSTER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Splash Dog (BUSTER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Splash Dog (BUSTER) Informatie THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS. A few facts about me - Signature Pool Dive - Serial Killer - Silly Roadmap 1. BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs 3. CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships Being a memecoin doesn't mean we won't have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Ready to Splash? Officiële website: https://buster-sol.xyz/

Serial Killer

Silly Roadmap BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Ready to Splash? Officiële website: https://buster-sol.xyz/ Koop nu BUSTER!

Splash Dog (BUSTER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Splash Dog (BUSTER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.71K $ 14.71K $ 14.71K Totale voorraad: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Circulerende voorraad: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.71K $ 14.71K $ 14.71K Hoogste ooit: $ 0.00444016 $ 0.00444016 $ 0.00444016 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Splash Dog (BUSTER) prijs

Splash Dog (BUSTER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Splash Dog (BUSTER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUSTER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUSTER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUSTER begrijpt, kun je de live prijs van BUSTER token verkennen!

Prijsvoorspelling van BUSTER Wil je weten waar je BUSTER naartoe gaat? Onze BUSTER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BUSTER token!

