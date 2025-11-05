SPIRA (SPIRA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00178383$ 0.00178383 $ 0.00178383 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -1.86% Prijswijziging (1D) -10.01% Prijswijziging (7D) -21.23% Prijswijziging (7D) -21.23%

SPIRA (SPIRA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SPIRA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPIRA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00178383, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPIRA met -1.86% veranderd in het afgelopen uur, -10.01% in de afgelopen 24 uur en -21.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SPIRA (SPIRA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 124.33K$ 124.33K $ 124.33K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 654.43K$ 654.43K $ 654.43K Circulerende voorraad 189.98M 189.98M 189.98M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van SPIRA is $ 124.33K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPIRA is 189.98M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 654.43K.