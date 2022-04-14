SpineDAO Token (SPINE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SpineDAO Token (SPINE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SpineDAO Token (SPINE) Informatie SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world's largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem. Officiële website: https://www.spinedao.com/ Whitepaper: https://spinedao.gitbook.io/spinedao

SpineDAO Token (SPINE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SpineDAO Token (SPINE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 297.87M $ 297.87M $ 297.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.01M $ 11.01M $ 11.01M Hoogste ooit: $ 0.01343126 $ 0.01343126 $ 0.01343126 Laagste ooit: $ 0.00570414 $ 0.00570414 $ 0.00570414 Huidige prijs: $ 0.01103208 $ 0.01103208 $ 0.01103208 Meer informatie over SpineDAO Token (SPINE) prijs

SpineDAO Token (SPINE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SpineDAO Token (SPINE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPINE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPINE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPINE begrijpt, kun je de live prijs van SPINE token verkennen!

