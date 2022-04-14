SpinDash (SPINDASH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SpinDash (SPINDASH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SpinDash (SPINDASH) Informatie SpinDash was first introduced on Sonic's Degen Express launcher through a stealth launch. We are the first ever Decentralize Prediction Market on Sonic chain. We also offer a product called sonic333 which is basically an ODTE options mini-game. Players can choose if a token goes up or down in 3 minutes and 33 seconds. All bets are resolved through an LLM (AI). We aim to make a project that is truly decentralized, from tokenomics to our actual products. Officiële website: https://spindash.gg/ Whitepaper: https://spindash.gitbook.io/spindash-docs

SpinDash (SPINDASH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SpinDash (SPINDASH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.15K $ 3.15K $ 3.15K Totale voorraad: $ 933.42M $ 933.42M $ 933.42M Circulerende voorraad: $ 553.02M $ 553.02M $ 553.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.31K $ 5.31K $ 5.31K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SpinDash (SPINDASH) prijs

SpinDash (SPINDASH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SpinDash (SPINDASH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPINDASH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPINDASH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPINDASH begrijpt, kun je de live prijs van SPINDASH token verkennen!

Prijsvoorspelling van SPINDASH Wil je weten waar je SPINDASH naartoe gaat? Onze SPINDASH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SPINDASH token!

