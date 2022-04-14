Spin It (SPIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Spin It (SPIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Spin It (SPIN) Informatie

SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more. Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee. Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now!

Officiële website: https://spinit.owl.games/

Spin It (SPIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Spin It (SPIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 399.78K $ 399.78K $ 399.78K Totale voorraad: $ 995.50M $ 995.50M $ 995.50M Circulerende voorraad: $ 178.51M $ 178.51M $ 178.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Hoogste ooit: $ 0.00577706 $ 0.00577706 $ 0.00577706 Laagste ooit: $ 0.00175638 $ 0.00175638 $ 0.00175638 Huidige prijs: $ 0.00223951 $ 0.00223951 $ 0.00223951 Meer informatie over Spin It (SPIN) prijs

Spin It (SPIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Spin It (SPIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPIN begrijpt, kun je de live prijs van SPIN token verkennen!

