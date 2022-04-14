Spheroid Universe (SPH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Spheroid Universe (SPH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Spheroid Universe (SPH) Informatie Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform's technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants. Officiële website: https://www.spheroiduniverse.io/

Spheroid Universe (SPH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Spheroid Universe (SPH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Totale voorraad: $ 2.64B $ 2.64B $ 2.64B Circulerende voorraad: $ 2.64B $ 2.64B $ 2.64B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Hoogste ooit: $ 0.53551 $ 0.53551 $ 0.53551 Laagste ooit: $ 0.00003862 $ 0.00003862 $ 0.00003862 Huidige prijs: $ 0.00048303 $ 0.00048303 $ 0.00048303 Meer informatie over Spheroid Universe (SPH) prijs

Spheroid Universe (SPH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Spheroid Universe (SPH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPH begrijpt, kun je de live prijs van SPH token verkennen!

