Speedy (SPEEDY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Speedy (SPEEDY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Speedy (SPEEDY) Informatie In the wild world of crypto, where every new coin races to the top, one little turtle is making waves with a time-tested motto: "Slow and Steady Wins the Race." Introducing $SPEEDY, the memecoin that's here to remind you that greatness comes not from rushing, but from steady, thoughtful progress. $SPEEDY is on the ethereum blockchain. We strive ourselves in daily fresh content with plans for a game and animation series. Officiële website: https://speedytheturtle.xyz/ Koop nu SPEEDY!

Speedy (SPEEDY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Speedy (SPEEDY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 695.83K $ 695.83K $ 695.83K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 695.83K $ 695.83K $ 695.83K Hoogste ooit: $ 0.04556329 $ 0.04556329 $ 0.04556329 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00069579 $ 0.00069579 $ 0.00069579 Meer informatie over Speedy (SPEEDY) prijs

Speedy (SPEEDY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Speedy (SPEEDY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPEEDY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPEEDY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPEEDY begrijpt, kun je de live prijs van SPEEDY token verkennen!

