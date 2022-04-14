Spectrum (SPCTRM) Tokenomie
Spectrum is more than just a token, it's the ultimate hangout for degens. and everyone else on the spectrumn. Which we know is everyone in Web5.
This project is a testament to the unyielding spirit of all smooth-brained traders, the one's who've stared down market chaos, hopped into bear traps, and survived rugpulls galore, yet still choose to dive deeper and "send it"
We're not just celebrating those highs and lows; we're building a unique digital ecosystem and plotting ulti-chain expansion (Base, SUl, and beyond).
Inzicht in de tokenomie van Spectrum (SPCTRM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal SPCTRM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel SPCTRM tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.