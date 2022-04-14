Spectrum (SPCTRM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Spectrum (SPCTRM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Spectrum (SPCTRM) Informatie Spectrum is more than just a token, it's the ultimate hangout for degens. and everyone else on the spectrumn. Which we know is everyone in Web5. This project is a testament to the unyielding spirit of all smooth-brained traders, the one's who've stared down market chaos, hopped into bear traps, and survived rugpulls galore, yet still choose to dive deeper and "send it" We're not just celebrating those highs and lows; we're building a unique digital ecosystem and plotting ulti-chain expansion (Base, SUl, and beyond). Spectrum is more than just a token, it's the ultimate hangout for degens. and everyone else on the spectrumn. Which we know is everyone in Web5. This project is a testament to the unyielding spirit of all smooth-brained traders, the one's who've stared down market chaos, hopped into bear traps, and survived rugpulls galore, yet still choose to dive deeper and "send it" We're not just celebrating those highs and lows; we're building a unique digital ecosystem and plotting ulti-chain expansion (Base, SUl, and beyond). Officiële website: https://spectrumsol.xyz/ Whitepaper: https://docsend.com/view/v6xvfz9e7a9779jf Koop nu SPCTRM!

Spectrum (SPCTRM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Spectrum (SPCTRM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.21K $ 11.21K $ 11.21K Totale voorraad: $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M Circulerende voorraad: $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.21K $ 11.21K $ 11.21K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Spectrum (SPCTRM) prijs

Spectrum (SPCTRM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Spectrum (SPCTRM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPCTRM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPCTRM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPCTRM begrijpt, kun je de live prijs van SPCTRM token verkennen!

Prijsvoorspelling van SPCTRM Wil je weten waar je SPCTRM naartoe gaat? Onze SPCTRM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SPCTRM token!

