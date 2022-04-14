Spectre (SPR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Spectre (SPR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Spectre (SPR) Informatie Spectre Network introduces a novel approach to achieving scalability, privacy, and decentralization. Integrating cutting-edge cryptographic protocols such as the PHANTOM Protocol, GhostDAG, and the upcoming GhostFACE protocol, Spectre Network is designed to provide a comprehensive privacy-centric blockchain solution. These technologies synergize to create a robust platform for secure, anonymous, and high-speed digital transactions, embodying a pure "ghostchain" — a fully anonymous and decentralized network. Spectre Network introduces a novel approach to achieving scalability, privacy, and decentralization. Integrating cutting-edge cryptographic protocols such as the PHANTOM Protocol, GhostDAG, and the upcoming GhostFACE protocol, Spectre Network is designed to provide a comprehensive privacy-centric blockchain solution. These technologies synergize to create a robust platform for secure, anonymous, and high-speed digital transactions, embodying a pure "ghostchain" — a fully anonymous and decentralized network. Officiële website: https://spectre-network.org/ Whitepaper: https://spectre-network.org/docs/Spectre-Network-Whitepaper.pdf Koop nu SPR!

Spectre (SPR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Spectre (SPR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.59K $ 47.59K $ 47.59K Totale voorraad: $ 449.52M $ 449.52M $ 449.52M Circulerende voorraad: $ 446.68M $ 446.68M $ 446.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 47.89K $ 47.89K $ 47.89K Hoogste ooit: $ 0.00994446 $ 0.00994446 $ 0.00994446 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010654 $ 0.00010654 $ 0.00010654 Meer informatie over Spectre (SPR) prijs

Spectre (SPR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Spectre (SPR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPR begrijpt, kun je de live prijs van SPR token verkennen!

Prijsvoorspelling van SPR Wil je weten waar je SPR naartoe gaat? Onze SPR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SPR token!

