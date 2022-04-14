Spectral Sight (SIGHT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Spectral Sight (SIGHT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Spectral Sight (SIGHT) Informatie $SIGHT is a community-driven, meme-based token inspired by the concept of "spectral sight" an abstract vision beyond the physical. The project revolves around playful exploration of perception, humor, and art, creating a unique ecosystem where users can interact through creative experiences. While not intended for serious financial use, $SIGHT offers collectible value, artistic engagement, and potential integration with decentralized community activities such as NFT creations and gamified experiences. Its utility lies in fostering creative interactions, collaboration, and lighthearted engagement within the meme token space. Officiële website: https://sightspectral.xyz/

Spectral Sight (SIGHT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Spectral Sight (SIGHT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.41K $ 14.41K $ 14.41K Totale voorraad: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M Circulerende voorraad: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.41K $ 14.41K $ 14.41K Hoogste ooit: $ 0.00115466 $ 0.00115466 $ 0.00115466 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Spectral Sight (SIGHT) prijs

Spectral Sight (SIGHT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Spectral Sight (SIGHT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SIGHT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SIGHT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SIGHT begrijpt, kun je de live prijs van SIGHT token verkennen!

Prijsvoorspelling van SIGHT Wil je weten waar je SIGHT naartoe gaat? Onze SIGHT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SIGHT token!

