Speciex (SPEX) Informatie The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations. Officiële website: https://speciex.io/ Whitepaper: https://speciex.io/image/pdf/SpeciexWhite.pdf

Speciex (SPEX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Speciex (SPEX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 130.93K $ 130.93K $ 130.93K Totale voorraad: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Circulerende voorraad: $ 251.24M $ 251.24M $ 251.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 781.69K $ 781.69K $ 781.69K Hoogste ooit: $ 0.01629199 $ 0.01629199 $ 0.01629199 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00052113 $ 0.00052113 $ 0.00052113 Meer informatie over Speciex (SPEX) prijs

Speciex (SPEX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Speciex (SPEX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPEX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPEX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPEX begrijpt, kun je de live prijs van SPEX token verkennen!

Prijsvoorspelling van SPEX Wil je weten waar je SPEX naartoe gaat? Onze SPEX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

