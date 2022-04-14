Spare Parts Universe (SPU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Spare Parts Universe (SPU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Spare Parts Universe (SPU) Informatie Art is the main focus, Spare Parts Universe consists of hand crafted art pieces made from "spare parts" which have turned into an animated cartoon show and clothing line based off the art, and nfts are in the works for each sculpture and original music and animated music videos. Oliver Sparks is the main developer and artist but he has a team of people helping him. he is very passionate about his art and a friendly guy who engages with the community every day in the telegram since the coin launched there is only about 600 people in there but it is very active everyday no matter the market conditions. its not people looking to make a quick flip on a dumb meme. i highly suggest taking a quick look at the twitter / X account to see the sculpture's and animations Officiële website: https://www.sparepartsuniverse.com/

Spare Parts Universe (SPU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Spare Parts Universe (SPU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 211.22K $ 211.22K $ 211.22K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 211.22K $ 211.22K $ 211.22K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00021014 $ 0.00021014 $ 0.00021014 Meer informatie over Spare Parts Universe (SPU) prijs

Spare Parts Universe (SPU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Spare Parts Universe (SPU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPU begrijpt, kun je de live prijs van SPU token verkennen!

Prijsvoorspelling van SPU Wil je weten waar je SPU naartoe gaat? Onze SPU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SPU token!

