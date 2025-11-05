SpaceX PreStocks (SPACEX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 168.0 $ 168.0 $ 168.0 24u laag $ 185.19 $ 185.19 $ 185.19 24u hoog 24u laag $ 168.0$ 168.0 $ 168.0 24u hoog $ 185.19$ 185.19 $ 185.19 Hoogste prijs ooit $ 247.47$ 247.47 $ 247.47 Laagste prijs $ 168.0$ 168.0 $ 168.0 Prijswijziging (1u) +0.12% Prijswijziging (1D) -0.75% Prijswijziging (7D) -16.29% Prijswijziging (7D) -16.29%

SpaceX PreStocks (SPACEX) real-time prijs is $179.79. De afgelopen 24 uur werd er SPACEX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 168.0 en een hoogtepunt van $ 185.19, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPACEX hoogste prijs aller tijden is $ 247.47, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 168.0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPACEX met +0.12% veranderd in het afgelopen uur, -0.75% in de afgelopen 24 uur en -16.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SpaceX PreStocks (SPACEX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 560.92K$ 560.92K $ 560.92K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 560.92K$ 560.92K $ 560.92K Circulerende voorraad 3.12K 3.12K 3.12K Totale voorraad 3,119.838636243 3,119.838636243 3,119.838636243

De huidige marktkapitalisatie van SpaceX PreStocks is $ 560.92K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPACEX is 3.12K, met een totale voorraad van 3119.838636243. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 560.92K.