SpacePenguin (P3NGUIN) Informatie $P3NGUIN: The deflationary yield-generating UnRuggable SmartDeFi reflection token with Charity use cases & more. After relaunched in mid 2024, SpacePenguin aims to build up its community to achieve its goal of helping charities all across the world! As part of our tokenomics, SpacePenguin collects taxes which go to the following; Reflections, Dev/Marketing Fund, Smart-Defi Tax and finally for our charity fund! Once our charity fund is built up our community can then decide where we donate this! Take your spot on the colony! Profit With A Purpose and help give back to our planet and the people who need it $P3NGUIN: The deflationary yield-generating UnRuggable SmartDeFi reflection token with Charity use cases & more. After relaunched in mid 2024, SpacePenguin aims to build up its community to achieve its goal of helping charities all across the world! As part of our tokenomics, SpacePenguin collects taxes which go to the following; Reflections, Dev/Marketing Fund, Smart-Defi Tax and finally for our charity fund! Once our charity fund is built up our community can then decide where we donate this! Take your spot on the colony! Profit With A Purpose and help give back to our planet and the people who need it Officiële website: https://spacepenguin.co/ Whitepaper: https://spacepenguin.co/storage/app/media/P3NGUIN-Whitepaper-rev2024001-Final.pdf Koop nu P3NGUIN!

SpacePenguin (P3NGUIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SpacePenguin (P3NGUIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 90.24K $ 90.24K $ 90.24K Totale voorraad: $ 36.19T $ 36.19T $ 36.19T Circulerende voorraad: $ 36.19T $ 36.19T $ 36.19T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 90.24K $ 90.24K $ 90.24K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SpacePenguin (P3NGUIN) prijs

SpacePenguin (P3NGUIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SpacePenguin (P3NGUIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal P3NGUIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel P3NGUIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van P3NGUIN begrijpt, kun je de live prijs van P3NGUIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van P3NGUIN Wil je weten waar je P3NGUIN naartoe gaat? Onze P3NGUIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van P3NGUIN token!

