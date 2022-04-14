Spacemesh ($SMH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Spacemesh ($SMH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Spacemesh ($SMH) Informatie

Spacemesh is a project aimed at revolutionizing the cryptocurrency space with its unique approach. It positions itself as "the people's coin," emphasizing its user-friendly, financially fair, environmentally sound, and completely permissionless nature. At its core, Spacemesh is built on a layer 1 Proof of Space Time (PoST) protocol, which distinguishes it from other blockchain technologies. This innovative approach underlines Spacemesh's commitment to challenging the status quo in the cryptocurrency realm, with an ever-evolving philosophy and an invitation for open-minded participation in this exploration​.

Officiële website: https://spacemesh.io
Whitepaper: https://spacemesh.io/blog/spacemesh-white-paper-1/

Spacemesh ($SMH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Spacemesh ($SMH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 201.22K $ 201.22K $ 201.22K Totale voorraad: $ 71.85M $ 71.85M $ 71.85M Circulerende voorraad: $ 71.85M $ 71.85M $ 71.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 201.22K $ 201.22K $ 201.22K Hoogste ooit: $ 6.75 $ 6.75 $ 6.75 Laagste ooit: $ 0.00159981 $ 0.00159981 $ 0.00159981 Huidige prijs: $ 0.00280047 $ 0.00280047 $ 0.00280047 Meer informatie over Spacemesh ($SMH) prijs

Spacemesh ($SMH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Spacemesh ($SMH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $SMH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $SMH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $SMH begrijpt, kun je de live prijs van $SMH token verkennen!

