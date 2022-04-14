SpaceFalcon (FCON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SpaceFalcon (FCON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SpaceFalcon (FCON) Informatie Intergalactic SOLANA metaverse featuring the classic space shooter game and premium Sci-Fi NFTs from cosmos and beyond. Falcon Metaverse: Space Falcon takes virtual assets a step further with the introduction of planets, spaceships, and galaxies. NFTs for in-game items means players literally own and control what they buy, earn, or craft. This goes beyond having to prove the item's rarity, it opens the door to infinite scalability. Falcon Mission: Space Falcon has recreated the classic space shooter game in 3D to run in browser that incentivises players by integrating blockchain reward systems. Our various collection of customizable assets make the gaming experience highly engaging. Falcon MetaGround: Falcon crews gather at a neutral planet called MetaGround, to socialize with other players and trade mission critical assets Falcon VR: Fully immersive VR experience to take you on a thrilling adventure through galaxies. Players can interact with other players to build and battle for resources. Officiële website: https://spacefalcon.com/ Whitepaper: https://whitepaper.spacefalcon.com/ Koop nu FCON!

SpaceFalcon (FCON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SpaceFalcon (FCON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 189.91K $ 189.91K $ 189.91K Totale voorraad: $ 19.00B $ 19.00B $ 19.00B Circulerende voorraad: $ 17.34B $ 17.34B $ 17.34B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 208.08K $ 208.08K $ 208.08K Hoogste ooit: $ 0.01739679 $ 0.01739679 $ 0.01739679 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SpaceFalcon (FCON) prijs

SpaceFalcon (FCON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SpaceFalcon (FCON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FCON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FCON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FCON begrijpt, kun je de live prijs van FCON token verkennen!

Prijsvoorspelling van FCON Wil je weten waar je FCON naartoe gaat? Onze FCON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FCON token!

