BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live SPACEDOGE prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SPDG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SPDG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live SPACEDOGE prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SPDG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SPDG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SPDG

SPDG Prijsinformatie

Wat is SPDG

SPDG officiële website

SPDG tokenomie

SPDG Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

SPACEDOGE logo

SPACEDOGE Prijs (SPDG)

Niet genoteerd

1 SPDG naar USD live prijs:

--
----
+3.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
SPACEDOGE (SPDG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:46:15 (UTC+8)

SPACEDOGE (SPDG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.76%

+3.18%

-15.89%

-15.89%

SPACEDOGE (SPDG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SPDG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPDG hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPDG met -0.76% veranderd in het afgelopen uur, +3.18% in de afgelopen 24 uur en -15.89% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SPACEDOGE (SPDG) Marktinformatie

$ 176.81K
$ 176.81K$ 176.81K

--
----

$ 176.81K
$ 176.81K$ 176.81K

49.30B
49.30B 49.30B

49,302,458,046.51511
49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

De huidige marktkapitalisatie van SPACEDOGE is $ 176.81K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPDG is 49.30B, met een totale voorraad van 49302458046.51511. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 176.81K.

SPACEDOGE (SPDG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van SPACEDOGE naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van SPACEDOGE naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van SPACEDOGE naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van SPACEDOGE naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+3.18%
30 dagen$ 0-31.74%
60 dagen$ 0-60.32%
90 dagen$ 0--

Wat is SPACEDOGE (SPDG)?

$SPDG is powered by real people, not shadows. We’re a global squad of builders, dreamers, and degens — building from the ground up, for the people.

SH – Founder & Visionary The mind behind the mission. Leading $SPDG with transparency, grit, and a no-compromise vision to take meme coins back to the moon — the right way.

SpaceDoge (SPDG) is a decentralized meme token on Ethereum built for longevity, fairness, and community power.

Launched with no presale, no private sale, and no dev wallet, 95.7% of the supply was instantly burned, and the liquidity is locked until 2030, making SPDG one of the most secure and transparent meme tokens in the space.

SPDG is fully owned by the people — over 20,800+ holders, active social growth, and zero rug-pull risk. With meme-driven momentum, organic marketing, and a real community, SpaceDoge is leading the next wave of trusted DeFi meme projects.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

SPACEDOGE (SPDG) hulpbron

Officiële website

SPACEDOGE Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal SPACEDOGE (SPDG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je SPACEDOGE (SPDG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor SPACEDOGE te bekijken.

Bekijk nu de SPACEDOGE prijsvoorspelling !

SPDG naar lokale valuta's

SPACEDOGE (SPDG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van SPACEDOGE (SPDG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SPDG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over SPACEDOGE (SPDG)

Hoeveel is SPACEDOGE (SPDG) vandaag waard?
De live SPDG prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SPDG naar USD prijs?
De huidige prijs van SPDG naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van SPACEDOGE?
De marktkapitalisatie van SPDG is $ 176.81K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SPDG?
De circulerende voorraad van SPDG is 49.30B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SPDG?
SPDG bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SPDG?
SPDG zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van SPDG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SPDG is -- USD.
Zal SPDG dit jaar hoger gaan?
SPDG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SPDG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:46:15 (UTC+8)

SPACEDOGE (SPDG) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,633.13
$103,633.13$103,633.13

+0.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,384.76
$3,384.76$3,384.76

-3.49%

Solana logo

Solana

SOL

$159.75
$159.75$159.75

-1.07%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1130
$1.1130$1.1130

+48.89%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,633.13
$103,633.13$103,633.13

+0.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,384.76
$3,384.76$3,384.76

-3.49%

Solana logo

Solana

SOL

$159.75
$159.75$159.75

-1.07%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2686
$2.2686$2.2686

-0.59%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16652
$0.16652$0.16652

+1.57%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03252
$0.03252$0.03252

+30.08%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00930
$0.00930$0.00930

+24.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00836
$0.00836$0.00836

+28.61%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2276
$0.2276$0.2276

+355.20%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2399
$0.2399$0.2399

+266.25%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000047274
$0.0000000047274$0.0000000047274

+237.62%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008913
$0.000008913$0.000008913

+133.50%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$178.00
$178.00$178.00

+116.36%