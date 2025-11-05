Spacebucks (SBX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.0003888 24u hoog $ 0.00044989 Hoogste prijs ooit $ 0.00324161 Laagste prijs $ 0.0001394 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -4.70% Prijswijziging (7D) -9.21%

Spacebucks (SBX) real-time prijs is $0.00042874. De afgelopen 24 uur werd er SBX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0003888 en een hoogtepunt van $ 0.00044989, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SBX hoogste prijs aller tijden is $ 0.00324161, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0001394 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SBX met -- veranderd in het afgelopen uur, -4.70% in de afgelopen 24 uur en -9.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Spacebucks (SBX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 428.74K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 428.74K Circulerende voorraad 1000.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Spacebucks is $ 428.74K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SBX is 1000.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 428.74K.