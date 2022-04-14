Space Frog X (SFX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Space Frog X (SFX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Space Frog X (SFX) Informatie Space Frog X is a meme-based cryptocurrency that combines humor and functionality to create a unique ecosystem for its users. The project offers various utilities, including a decentralized swap platform, staking features for passive income, AI integration, and a blockchain-based game currently in development. Inspired by a viral frog meme and Elon Musk's SpaceX, Space Frog X seeks to engage its community while providing practical blockchain applications. Space Frog X is a meme-based cryptocurrency that combines humor and functionality to create a unique ecosystem for its users. The project offers various utilities, including a decentralized swap platform, staking features for passive income, AI integration, and a blockchain-based game currently in development. Inspired by a viral frog meme and Elon Musk's SpaceX, Space Frog X seeks to engage its community while providing practical blockchain applications. Officiële website: https://spacefrog-x.xyz Whitepaper: https://spacefrog-x.gitbook.io/spacefrog-x-docs Koop nu SFX!

Space Frog X (SFX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Space Frog X (SFX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.35K $ 25.35K $ 25.35K Totale voorraad: $ 222.69B $ 222.69B $ 222.69B Circulerende voorraad: $ 138.69B $ 138.69B $ 138.69B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 40.71K $ 40.71K $ 40.71K Hoogste ooit: $ 0.00001195 $ 0.00001195 $ 0.00001195 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Space Frog X (SFX) prijs

Space Frog X (SFX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Space Frog X (SFX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SFX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SFX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SFX begrijpt, kun je de live prijs van SFX token verkennen!

