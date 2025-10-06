Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00185863$ 0.00185863 $ 0.00185863 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.73% Prijswijziging (1D) +4.08% Prijswijziging (7D) -30.80% Prijswijziging (7D) -30.80%

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SOVRA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SOVRA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00185863, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SOVRA met -0.73% veranderd in het afgelopen uur, +4.08% in de afgelopen 24 uur en -30.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 270.02K$ 270.02K $ 270.02K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 270.02K$ 270.02K $ 270.02K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Sovra Ai by Virtuals is $ 270.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SOVRA is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 270.02K.