SoulPeg USD (SPUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.996977 24u hoog $ 1.003 Hoogste prijs ooit $ 1.014 Laagste prijs $ 0.97149 Prijswijziging (1u) -0.17% Prijswijziging (1D) -0.15% Prijswijziging (7D) -0.21%

SoulPeg USD (SPUSD) real-time prijs is $0.998968. De afgelopen 24 uur werd er SPUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.996977 en een hoogtepunt van $ 1.003, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.014, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.97149 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPUSD met -0.17% veranderd in het afgelopen uur, -0.15% in de afgelopen 24 uur en -0.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SoulPeg USD (SPUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.22M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.22M Circulerende voorraad 2.22M Totale voorraad 2,222,997.303510071

De huidige marktkapitalisatie van SoulPeg USD is $ 2.22M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPUSD is 2.22M, met een totale voorraad van 2222997.303510071. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.22M.