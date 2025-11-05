BeursDEX+
De live SoulPeg USD prijs vandaag is 0.998968 USD. Volg realtime SPUSD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SPUSD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

SoulPeg USD Prijs (SPUSD)

1 SPUSD naar USD live prijs:

$0.998968
$0.998968$0.998968
-0.10%1D
USD
SoulPeg USD (SPUSD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:52:49 (UTC+8)

SoulPeg USD (SPUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.996977
$ 0.996977$ 0.996977
24u laag
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24u hoog

$ 0.996977
$ 0.996977$ 0.996977

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

$ 0.97149
$ 0.97149$ 0.97149

-0.17%

-0.15%

-0.21%

-0.21%

SoulPeg USD (SPUSD) real-time prijs is $0.998968. De afgelopen 24 uur werd er SPUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.996977 en een hoogtepunt van $ 1.003, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.014, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.97149 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPUSD met -0.17% veranderd in het afgelopen uur, -0.15% in de afgelopen 24 uur en -0.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SoulPeg USD (SPUSD) Marktinformatie

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

--
----

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

2.22M
2.22M 2.22M

2,222,997.303510071
2,222,997.303510071 2,222,997.303510071

De huidige marktkapitalisatie van SoulPeg USD is $ 2.22M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPUSD is 2.22M, met een totale voorraad van 2222997.303510071. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.22M.

SoulPeg USD (SPUSD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van SoulPeg USD naar USD $ -0.0015419268368314.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van SoulPeg USD naar USD $ -0.0039997679.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van SoulPeg USD naar USD $ +0.0013433122.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van SoulPeg USD naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0015419268368314-0.15%
30 dagen$ -0.0039997679-0.40%
60 dagen$ +0.0013433122+0.13%
90 dagen$ 0--

Wat is SoulPeg USD (SPUSD)?

SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

SoulPeg USD (SPUSD) hulpbron

SoulPeg USD Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal SoulPeg USD (SPUSD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je SoulPeg USD (SPUSD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor SoulPeg USD te bekijken.

Bekijk nu de SoulPeg USD prijsvoorspelling !

SPUSD naar lokale valuta's

SoulPeg USD (SPUSD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van SoulPeg USD (SPUSD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SPUSD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over SoulPeg USD (SPUSD)

Hoeveel is SoulPeg USD (SPUSD) vandaag waard?
De live SPUSD prijs in USD is 0.998968 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SPUSD naar USD prijs?
De huidige prijs van SPUSD naar USD is $ 0.998968. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van SoulPeg USD?
De marktkapitalisatie van SPUSD is $ 2.22M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SPUSD?
De circulerende voorraad van SPUSD is 2.22M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SPUSD?
SPUSD bereikte een ATH-prijs van 1.014 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SPUSD?
SPUSD zag een ATL-prijs van 0.97149 USD.
Wat is het handelsvolume van SPUSD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SPUSD is -- USD.
Zal SPUSD dit jaar hoger gaan?
SPUSD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SPUSD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:52:49 (UTC+8)

SoulPeg USD (SPUSD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

