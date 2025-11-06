Soulbucks (SBX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00791712$ 0.00791712 $ 0.00791712 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.01% Prijswijziging (1D) -16.63% Prijswijziging (7D) -9.10% Prijswijziging (7D) -9.10%

Soulbucks (SBX) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SBX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SBX hoogste prijs aller tijden is $ 0.00791712, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SBX met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -16.63% in de afgelopen 24 uur en -9.10% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Soulbucks (SBX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 99.98K$ 99.98K $ 99.98K Circulerende voorraad 128.41M 128.41M 128.41M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Soulbucks is $ 12.84K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SBX is 128.41M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 99.98K.