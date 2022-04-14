SoulBazaar ($SOULS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SoulBazaar ($SOULS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SoulBazaar ($SOULS) Informatie SoulBazaar is your secret weapon for building unstoppable crypto communities. With AI-Agents posting viral tweets and memes 24/7, your token's brand and engagement grow on autopilot. Sit back, and let the Souls send it. Building the Future of Memecoin Culture In an era where memecoins are leading the market, true success comes from building engaged communities that transcend price action. We're here to help you create something extraordinary. The Memecoin Renaissance We're witnessing a paradigm shift in crypto where memecoins are outperforming traditional assets. But the real revolution isn't in price action - it's in the power of building communities united by shared ideas and culture. Simply put, memecoins are tokenizing culture, ideologies and beliefs. Our goal is to create an autonomous AI agent that embodies the ethos of the token's community and evolves with it, amplifying the narrative and driving the vision of the token forward. Officiële website: https://soulbazaar.ai/ Koop nu $SOULS!

SoulBazaar ($SOULS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SoulBazaar ($SOULS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 68.28K $ 68.28K $ 68.28K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 68.28K $ 68.28K $ 68.28K Hoogste ooit: $ 0.00287614 $ 0.00287614 $ 0.00287614 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SoulBazaar ($SOULS) prijs

SoulBazaar ($SOULS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SoulBazaar ($SOULS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $SOULS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $SOULS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $SOULS begrijpt, kun je de live prijs van $SOULS token verkennen!

