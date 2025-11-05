Soul Graph (GRPH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0029812 $ 0.0029812 $ 0.0029812 24u laag $ 0.00367129 $ 0.00367129 $ 0.00367129 24u hoog 24u laag $ 0.0029812$ 0.0029812 $ 0.0029812 24u hoog $ 0.00367129$ 0.00367129 $ 0.00367129 Hoogste prijs ooit $ 0.064363$ 0.064363 $ 0.064363 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.25% Prijswijziging (1D) +9.18% Prijswijziging (7D) +212.83% Prijswijziging (7D) +212.83%

Soul Graph (GRPH) real-time prijs is $0.00369523. De afgelopen 24 uur werd er GRPH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0029812 en een hoogtepunt van $ 0.00367129, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GRPH hoogste prijs aller tijden is $ 0.064363, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GRPH met +1.25% veranderd in het afgelopen uur, +9.18% in de afgelopen 24 uur en +212.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Soul Graph (GRPH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Circulerende voorraad 999.89M 999.89M 999.89M Totale voorraad 999,894,803.000631 999,894,803.000631 999,894,803.000631

De huidige marktkapitalisatie van Soul Graph is $ 3.67M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GRPH is 999.89M, met een totale voorraad van 999894803.000631. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.67M.