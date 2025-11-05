BeursDEX+
De live Soul Graph prijs vandaag is 0.00369523 USD. Volg realtime GRPH naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GRPH prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Soul Graph (GRPH) Prijsinformatie (USD)

Soul Graph (GRPH) real-time prijs is $0.00369523. De afgelopen 24 uur werd er GRPH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0029812 en een hoogtepunt van $ 0.00367129, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GRPH hoogste prijs aller tijden is $ 0.064363, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GRPH met +1.25% veranderd in het afgelopen uur, +9.18% in de afgelopen 24 uur en +212.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Soul Graph (GRPH) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Soul Graph is $ 3.67M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GRPH is 999.89M, met een totale voorraad van 999894803.000631. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.67M.

Soul Graph (GRPH) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Soul Graph naar USD $ +0.00031081.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Soul Graph naar USD $ +0.0052902830.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Soul Graph naar USD $ +0.0030003338.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Soul Graph naar USD $ +0.000454830854907178.

Wat is Soul Graph (GRPH)?

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Soul Graph Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Soul Graph (GRPH) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Soul Graph (GRPH) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Soul Graph te bekijken.

Bekijk nu de Soul Graph prijsvoorspelling !

Soul Graph (GRPH) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Soul Graph (GRPH) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GRPH token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Soul Graph (GRPH)

Hoeveel is Soul Graph (GRPH) vandaag waard?
De live GRPH prijs in USD is 0.00369523 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GRPH naar USD prijs?
De huidige prijs van GRPH naar USD is $ 0.00369523. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Soul Graph?
De marktkapitalisatie van GRPH is $ 3.67M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GRPH?
De circulerende voorraad van GRPH is 999.89M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GRPH?
GRPH bereikte een ATH-prijs van 0.064363 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GRPH?
GRPH zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van GRPH?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GRPH is -- USD.
Zal GRPH dit jaar hoger gaan?
GRPH kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GRPH prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:52:42 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

