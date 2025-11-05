SOSANA (SOSANA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.172337 $ 0.172337 $ 0.172337 24u laag $ 0.210508 $ 0.210508 $ 0.210508 24u hoog 24u laag $ 0.172337$ 0.172337 $ 0.172337 24u hoog $ 0.210508$ 0.210508 $ 0.210508 Hoogste prijs ooit $ 0.496509$ 0.496509 $ 0.496509 Laagste prijs $ 0.160209$ 0.160209 $ 0.160209 Prijswijziging (1u) +0.93% Prijswijziging (1D) -9.52% Prijswijziging (7D) -13.11% Prijswijziging (7D) -13.11%

SOSANA (SOSANA) real-time prijs is $0.186777. De afgelopen 24 uur werd er SOSANA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.172337 en een hoogtepunt van $ 0.210508, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SOSANA hoogste prijs aller tijden is $ 0.496509, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.160209 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SOSANA met +0.93% veranderd in het afgelopen uur, -9.52% in de afgelopen 24 uur en -13.11% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SOSANA (SOSANA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 16.58M$ 16.58M $ 16.58M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 16.58M$ 16.58M $ 16.58M Circulerende voorraad 88.89M 88.89M 88.89M Totale voorraad 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

De huidige marktkapitalisatie van SOSANA is $ 16.58M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SOSANA is 88.89M, met een totale voorraad van 88888888.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.58M.