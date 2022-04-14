Sorry (SRY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sorry (SRY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sorry (SRY) Informatie SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot. But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders. In short, we're starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY. Officiële website: https://sorrytoken.net/

Sorry (SRY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sorry (SRY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 568.96K $ 568.96K $ 568.96K Totale voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Circulerende voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 568.96K $ 568.96K $ 568.96K Hoogste ooit: $ 0.00186436 $ 0.00186436 $ 0.00186436 Laagste ooit: $ 0.00047946 $ 0.00047946 $ 0.00047946 Huidige prijs: $ 0.0005712 $ 0.0005712 $ 0.0005712 Meer informatie over Sorry (SRY) prijs

Sorry (SRY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sorry (SRY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SRY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SRY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SRY begrijpt, kun je de live prijs van SRY token verkennen!

Prijsvoorspelling van SRY Wil je weten waar je SRY naartoe gaat? Onze SRY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SRY token!

