Sorra (SOR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sorra (SOR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sorra (SOR) Informatie Sorra is a decentralized platform that combines travel, hosting, and tokenized real estate investment. It empowers users with seamless renting and hosting experiences while enabling fractional ownership of high-value real estate assets. By leveraging innovative decentralized solutions, Sorra provides a transparent and rewarding ecosystem with competitive staking rewards, lower fees, and accessible property investments. The platform is designed to revolutionize hospitality and real estate through community-driven growth and blockchain-based efficiency. Officiële website: https://www.sorra.io/

Sorra (SOR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sorra (SOR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.06K $ 9.06K $ 9.06K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 77.45M $ 77.45M $ 77.45M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.70K $ 11.70K $ 11.70K Hoogste ooit: $ 0.02145654 $ 0.02145654 $ 0.02145654 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00011697 $ 0.00011697 $ 0.00011697 Meer informatie over Sorra (SOR) prijs

Sorra (SOR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sorra (SOR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOR begrijpt, kun je de live prijs van SOR token verkennen!

