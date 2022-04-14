Sora (XOR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sora (XOR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sora (XOR) Informatie Sora is a supranational world economic system and decentralized and democratic governance structure. SORA is both a new economic system that decentralizes the concept of a central bank as well as a network in the Polkadot ecosystem that will connect to the Polkadot relay chain and the parachains with built-in tools focused on DeFi. The SORA Network excels at providing tools for decentralized applications that use digital assets, such as atomic token swaps, bridging tokens to other blockchains, and creating programmatic rules involving digital assets. ​SORA Parliament is the governance system for the SORA Network. Officiële website: https://sora.org/

Sora (XOR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sora (XOR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.09 Totale voorraad: $ 3,530,081.23T Circulerende voorraad: $ 3,530,925.17T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.09 Hoogste ooit: $ 981.83 Laagste ooit: $ 0.0 Huidige prijs: $ 0

Sora (XOR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sora (XOR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XOR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XOR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XOR begrijpt, kun je de live prijs van XOR token verkennen!

Prijsvoorspelling van XOR Wil je weten waar je XOR naartoe gaat? Onze XOR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XOR token!

