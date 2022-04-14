Sophie Klein (KLEIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sophie Klein (KLEIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

$KLEIN is an innovative digital platform that combines artificial intelligence with decentralized blockchain technology to redefine the way users interact with NFTs. By leveraging proprietary AI models and smart contracts, $KLEIN enables the creation of dynamic, adaptive NFTs that can evolve based on user interaction, preferences, and even external influences. This project aims to blur the lines between virtual and physical experiences, giving users an unprecedented level of personalization in the digital asset space.

Officiële website: https://sophiaklein.xyz/

Sophie Klein (KLEIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sophie Klein (KLEIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.54K $ 8.54K $ 8.54K Totale voorraad: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M Circulerende voorraad: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.54K $ 8.54K $ 8.54K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Sophie Klein (KLEIN) prijs

Sophie Klein (KLEIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sophie Klein (KLEIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KLEIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KLEIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KLEIN begrijpt, kun je de live prijs van KLEIN token verkennen!

