SOMESING (SSG) Informatie SOMESING is a blockchain-based global mobile karaoke app. It allows anyone to enjoy singing and listening to the best quality recordings created by its users for free anytime and anywhere throughout the globe. It is characterized by its well-designed token economy through which users can transparently be rewarded for their contents as the tokens supported to the contents are automatically distributed by smart contracts on the blockchain. Launched on 2018 by a team based in Korea & Singapore, SOMESING aims to address creator's profit sharing on platform, low quality of karaoke app, barrier of paid service, untransparency of copyrights & music source suppliers in global. Officiële website: https://somesing.io/ Whitepaper: https://somesing.io/global/assets/file/SOMESING_whitepaper_en.pdf

SOMESING (SSG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SOMESING (SSG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 367.01K $ 367.01K $ 367.01K Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 367.01K $ 367.01K $ 367.01K Hoogste ooit: $ 0.285814 $ 0.285814 $ 0.285814 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SOMESING (SSG) prijs

SOMESING (SSG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SOMESING (SSG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SSG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SSG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SSG begrijpt, kun je de live prijs van SSG token verkennen!

Prijsvoorspelling van SSG Wil je weten waar je SSG naartoe gaat? Onze SSG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SSG token!

