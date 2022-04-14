Solycat (SOLYCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solycat (SOLYCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solycat (SOLYCAT) Informatie The SolyCat is a symbol of energy and mystery. Shining like the sun and agile as a feline. Solycat is here to take over Solana! Inspired by Shiba Inu's legendary rise on Ethereum, Solycat is the ultimate meme coin designed for Solana's fast and scalable blockchain. Our mission is simple: become the top cat of Solana. With bold branding, a vibrant community, and unstoppable momentum, Solycat is ready to dominate. This isn't just another token—it's a movement powered by fun, creativity, and the spirit of decentralization. Join the pride and let's make history, one paw at a time! Officiële website: https://solycat.com

Solycat (SOLYCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solycat (SOLYCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.76K $ 15.76K $ 15.76K Totale voorraad: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Circulerende voorraad: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.76K $ 15.76K $ 15.76K Hoogste ooit: $ 0.0017371 $ 0.0017371 $ 0.0017371 Laagste ooit: $ 0.00000738 $ 0.00000738 $ 0.00000738 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Solycat (SOLYCAT) prijs

Solycat (SOLYCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solycat (SOLYCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLYCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLYCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLYCAT begrijpt, kun je de live prijs van SOLYCAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van SOLYCAT Wil je weten waar je SOLYCAT naartoe gaat? Onze SOLYCAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOLYCAT token!

