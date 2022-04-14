SolXenCat (XENCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SolXenCat (XENCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SolXenCat (XENCAT) Informatie Welcome to $XENCAT Cute Kitty Baked by Mr. Jack Levin and XEN Community! The Only 100% Rug Free & Stress Free MEME on Solana! DYOR and Join! Welcome to $XENCAT Cute Kitty Baked by Mr. Jack Levin and XEN Community! The Only 100% Rug Free & Stress Free MEME on Solana! DYOR and Join! Officiële website: https://xencat.tech Koop nu XENCAT!

SolXenCat (XENCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SolXenCat (XENCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 602.46K $ 602.46K $ 602.46K Totale voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Circulerende voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 602.46K $ 602.46K $ 602.46K Hoogste ooit: $ 0.0029045 $ 0.0029045 $ 0.0029045 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00060456 $ 0.00060456 $ 0.00060456 Meer informatie over SolXenCat (XENCAT) prijs

SolXenCat (XENCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SolXenCat (XENCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XENCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XENCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XENCAT begrijpt, kun je de live prijs van XENCAT token verkennen!

