Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Informatie SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications. Officiële website: https://app.solv.finance/babylon Koop nu XSOLVBTC!

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 330.65M $ 330.65M $ 330.65M Totale voorraad: $ 2.94K $ 2.94K $ 2.94K Circulerende voorraad: $ 2.94K $ 2.94K $ 2.94K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 330.65M $ 330.65M $ 330.65M Hoogste ooit: $ 175,368 $ 175,368 $ 175,368 Laagste ooit: $ 11,402.13 $ 11,402.13 $ 11,402.13 Huidige prijs: $ 112,440 $ 112,440 $ 112,440 Meer informatie over Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) prijs

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XSOLVBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XSOLVBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XSOLVBTC begrijpt, kun je de live prijs van XSOLVBTC token verkennen!

Prijsvoorspelling van XSOLVBTC Wil je weten waar je XSOLVBTC naartoe gaat? Onze XSOLVBTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XSOLVBTC token!

