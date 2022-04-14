Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Informatie SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns. Officiële website: https://app.solv.finance/jupiter

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 59.45M $ 59.45M $ 59.45M Totale voorraad: $ 508.12 $ 508.12 $ 508.12 Circulerende voorraad: $ 508.12 $ 508.12 $ 508.12 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 59.45M $ 59.45M $ 59.45M Hoogste ooit: $ 130,885 $ 130,885 $ 130,885 Laagste ooit: $ 72,207 $ 72,207 $ 72,207 Huidige prijs: $ 116,966 $ 116,966 $ 116,966 Meer informatie over Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) prijs

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLVBTC.JUP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLVBTC.JUP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLVBTC.JUP begrijpt, kun je de live prijs van SOLVBTC.JUP token verkennen!

Prijsvoorspelling van SOLVBTC.JUP Wil je weten waar je SOLVBTC.JUP naartoe gaat? Onze SOLVBTC.JUP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOLVBTC.JUP token!

