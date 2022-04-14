SolPod (SOLPOD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SolPod (SOLPOD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SolPod (SOLPOD) Informatie SolPod helps $SOLPOD holders to capitalise on Solana ecosystem tokens without needing to play an active role in day to day trading. SolPod have a trading team with a proven track record displayed publicly e.g. on our X account, and leverage this expertise to find Solana coins that have x100 potential to grow our holdings and that of our holders. Any holders who have $SOLPOD holdings above the eligibility criteria will receive airdrops of tokens our team has invested in, directly into their wallet. Historically these have occurred daily, following which $SOLPOD holders can decide to hold or sell the tokens to grow their portfolio. You can think of it as a Solana ecosystem mutual fund that pays dividends in up and coming tokens. The SOLPOD token's primary function is to determine airdrop eligibility. However, it also funds the SolPod's teams trading and marketing activities. It benefits from deflationary tokenomics as our team buys back and burns SOLPOD periodically, using some of the profits generated by our trading team. Officiële website: https://solpod.site/ Whitepaper: https://solpod.gitbook.io/solpod-whitepaper Koop nu SOLPOD!

SolPod (SOLPOD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SolPod (SOLPOD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.87K $ 8.87K $ 8.87K Totale voorraad: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M Circulerende voorraad: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.87K $ 8.87K $ 8.87K Hoogste ooit: $ 0.00118777 $ 0.00118777 $ 0.00118777 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SolPod (SOLPOD) prijs

SolPod (SOLPOD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SolPod (SOLPOD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLPOD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLPOD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLPOD begrijpt, kun je de live prijs van SOLPOD token verkennen!

Prijsvoorspelling van SOLPOD Wil je weten waar je SOLPOD naartoe gaat? Onze SOLPOD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOLPOD token!

