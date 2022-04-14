Solpaka (SOLPAKA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solpaka (SOLPAKA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solpaka (SOLPAKA) Informatie SOLPAKA is a community-driven token aiming to build a strong and vibrant community in the Solana ecosystem. SOLPAKA is a meme coin but it does not stop it from being one of the most loved and admired tokens on Solana. SOLPAKA aims to build a strong foundation of open-minded people and continue building and investing in new, long-term projects. Officiële website: https://solpaka.com

Solpaka (SOLPAKA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solpaka (SOLPAKA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.92K $ 14.92K $ 14.92K Totale voorraad: $ 696.90M $ 696.90M $ 696.90M Circulerende voorraad: $ 696.90M $ 696.90M $ 696.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.92K $ 14.92K $ 14.92K Hoogste ooit: $ 0.0065976 $ 0.0065976 $ 0.0065976 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Solpaka (SOLPAKA) prijs

Solpaka (SOLPAKA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solpaka (SOLPAKA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLPAKA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLPAKA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLPAKA begrijpt, kun je de live prijs van SOLPAKA token verkennen!

Prijsvoorspelling van SOLPAKA Wil je weten waar je SOLPAKA naartoe gaat? Onze SOLPAKA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOLPAKA token!

