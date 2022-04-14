SolPages (SOLP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SolPages (SOLP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SolPages (SOLP) Informatie SolPages is the one stop shop for finding safety and security in the Solana ecosystem. Styled after the yellow pages of old, Solpages wants to give both the crypto newbie and veteran alike a repository to find things that aren't a scam. Whether that be projects, developers, marketers, or lounges. Everything listed on SolPages will be vetted and reviewed. Solpages also brings a toolkit for projects launching with multiple telegram bots to help a new project get themselves noticed. Officiële website: https://www.solpages.io

SolPages (SOLP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SolPages (SOLP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.62K $ 6.62K $ 6.62K Totale voorraad: $ 914.26M $ 914.26M $ 914.26M Circulerende voorraad: $ 914.26M $ 914.26M $ 914.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.62K $ 6.62K $ 6.62K Hoogste ooit: $ 0.00059462 $ 0.00059462 $ 0.00059462 Laagste ooit: $ 0.00000368 $ 0.00000368 $ 0.00000368 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SolPages (SOLP) prijs

SolPages (SOLP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SolPages (SOLP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLP begrijpt, kun je de live prijs van SOLP token verkennen!

Prijsvoorspelling van SOLP Wil je weten waar je SOLP naartoe gaat? Onze SOLP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOLP token!

