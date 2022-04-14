Solnic (SOLNIC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solnic (SOLNIC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solnic (SOLNIC) Informatie The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain. Officiële website: https://www.solniccoin.io

Solnic (SOLNIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solnic (SOLNIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M Totale voorraad: $ 939.87M $ 939.87M $ 939.87M Circulerende voorraad: $ 939.87M $ 939.87M $ 939.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M Hoogste ooit: $ 0.01108836 $ 0.01108836 $ 0.01108836 Laagste ooit: $ 0.00290478 $ 0.00290478 $ 0.00290478 Huidige prijs: $ 0.00544442 $ 0.00544442 $ 0.00544442 Meer informatie over Solnic (SOLNIC) prijs

Solnic (SOLNIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solnic (SOLNIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLNIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLNIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLNIC begrijpt, kun je de live prijs van SOLNIC token verkennen!

Prijsvoorspelling van SOLNIC Wil je weten waar je SOLNIC naartoe gaat? Onze SOLNIC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOLNIC token!

