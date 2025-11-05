SolNav AI (SOLNAV) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00035031 $ 0.00035031 $ 0.00035031 24u laag $ 0.00038797 $ 0.00038797 $ 0.00038797 24u hoog 24u laag $ 0.00035031$ 0.00035031 $ 0.00035031 24u hoog $ 0.00038797$ 0.00038797 $ 0.00038797 Hoogste prijs ooit $ 0.00638547$ 0.00638547 $ 0.00638547 Laagste prijs $ 0.00034969$ 0.00034969 $ 0.00034969 Prijswijziging (1u) +0.63% Prijswijziging (1D) -3.47% Prijswijziging (7D) -20.12% Prijswijziging (7D) -20.12%

SolNav AI (SOLNAV) real-time prijs is $0.00037448. De afgelopen 24 uur werd er SOLNAV verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00035031 en een hoogtepunt van $ 0.00038797, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SOLNAV hoogste prijs aller tijden is $ 0.00638547, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00034969 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SOLNAV met +0.63% veranderd in het afgelopen uur, -3.47% in de afgelopen 24 uur en -20.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SolNav AI (SOLNAV) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 37.41K$ 37.41K $ 37.41K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 56.10K$ 56.10K $ 56.10K Circulerende voorraad 99.94M 99.94M 99.94M Totale voorraad 149,841,046.5183549 149,841,046.5183549 149,841,046.5183549

De huidige marktkapitalisatie van SolNav AI is $ 37.41K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SOLNAV is 99.94M, met een totale voorraad van 149841046.5183549. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 56.10K.