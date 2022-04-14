SolLytics (LYTICS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SolLytics (LYTICS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

**What is the project about?** This project is an all-in-one trading companion designed specifically for Solana-based traders. It leverages AI-powered analysis to identify potential rug pulls, track emerging market trends, and facilitate the early discovery of newly launched tokens. The platform provides real-time insights into trending assets, monitors the activity of key opinion leaders (KOLs), and equips users with advanced tools to make informed trading decisions and stay ahead of the market. Officiële website: https://sollytics.fun

SolLytics (LYTICS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SolLytics (LYTICS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.18K $ 5.18K $ 5.18K Totale voorraad: $ 995.76M $ 995.76M $ 995.76M Circulerende voorraad: $ 895.76M $ 895.76M $ 895.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.76K $ 5.76K $ 5.76K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SolLytics (LYTICS) prijs

SolLytics (LYTICS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SolLytics (LYTICS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LYTICS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LYTICS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LYTICS begrijpt, kun je de live prijs van LYTICS token verkennen!

Prijsvoorspelling van LYTICS Wil je weten waar je LYTICS naartoe gaat? Onze LYTICS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LYTICS token!

