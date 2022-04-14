SolForge Fusion (SFG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SolForge Fusion (SFG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SolForge Fusion (SFG) Informatie SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players. Officiële website: https://solforgefusion.com/ Whitepaper: https://stone-blade-entertainment.gitbook.io/solforge-fusion-overview

SolForge Fusion (SFG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SolForge Fusion (SFG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.20M Totale voorraad: $ 84.43M Circulerende voorraad: $ 6.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 63.71M Hoogste ooit: $ 3.45 Laagste ooit: $ 0.212965 Huidige prijs: $ 0.763381

SolForge Fusion (SFG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SolForge Fusion (SFG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SFG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SFG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SFG begrijpt, kun je de live prijs van SFG token verkennen!

Prijsvoorspelling van SFG Wil je weten waar je SFG naartoe gaat? Onze SFG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SFG token!

