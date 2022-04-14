Soley (SOLEY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Soley (SOLEY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Soley (SOLEY) Informatie Soley ($SOLEY) is a meme token on the Solana blockchain representing the spirit of bullish momentum across the ecosystem. Inspired by the imagery of a charging bull, $SOLEY embodies a community-driven movement to "Make Sol Bullish Again." The project was launched with no presale, no team allocation, and no promises of utility—just pure meme culture and viral community energy. $SOLEY's goal is to unite Solana users through humor, symbolism, and collective speculation, encouraging engagement through memes, charts, and community content. Officiële website: https://www.soleyonsol.com/

Soley (SOLEY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Soley (SOLEY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.85K $ 6.85K $ 6.85K Totale voorraad: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Circulerende voorraad: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.85K $ 6.85K $ 6.85K Hoogste ooit: $ 0.00025225 $ 0.00025225 $ 0.00025225 Laagste ooit: $ 0.0000043 $ 0.0000043 $ 0.0000043 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Soley (SOLEY) prijs

Soley (SOLEY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Soley (SOLEY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLEY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLEY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLEY begrijpt, kun je de live prijs van SOLEY token verkennen!

