SolChicks (CHICKS) Informatie Our mission is to be the leading fantasy NFT PvP and P2E gaming ecosystem on the Solana blockchain. We built our game around adorable SolChick NFT collectibles, where players use their SolChicks as their characters in a unique gaming metaverse. Officiële website: https://www.solchicks.io/ Whitepaper: https://www.solchicks.io/wp-content/uploads/2021/11/SolChicks-Whitepaper-1.pdf

SolChicks (CHICKS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SolChicks (CHICKS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 67.93K $ 67.93K $ 67.93K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 2.06B $ 2.06B $ 2.06B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 329.90K $ 329.90K $ 329.90K Hoogste ooit: $ 0.506873 $ 0.506873 $ 0.506873 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SolChicks (CHICKS) prijs

SolChicks (CHICKS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SolChicks (CHICKS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHICKS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHICKS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHICKS begrijpt, kun je de live prijs van CHICKS token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHICKS Wil je weten waar je CHICKS naartoe gaat? Onze CHICKS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

