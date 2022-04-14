Solberg (SLB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solberg (SLB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solberg (SLB) Informatie With the goal to make investing in the future of decentralized finance (DeFi) easy and accessible to everyone, Solberg mission is to empower people to access decentralized finance (DeFi) and easily transfer to the Solana blockchain with minimal efforts. Through Solberg we decided to show all of the benefits of using decentralized finance (DeFi) and Solana Platform. With the goal to make investing in the future of decentralized finance (DeFi) easy and accessible to everyone, Solberg mission is to empower people to access decentralized finance (DeFi) and easily transfer to the Solana blockchain with minimal efforts. Through Solberg we decided to show all of the benefits of using decentralized finance (DeFi) and Solana Platform. Officiële website: https://solbergtoken.com Koop nu SLB!

Solberg (SLB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solberg (SLB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 83.41K $ 83.41K $ 83.41K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 890.99K $ 890.99K $ 890.99K Hoogste ooit: $ 0.106245 $ 0.106245 $ 0.106245 Laagste ooit: $ 0.00812979 $ 0.00812979 $ 0.00812979 Huidige prijs: $ 0.00893327 $ 0.00893327 $ 0.00893327 Meer informatie over Solberg (SLB) prijs

Solberg (SLB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solberg (SLB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SLB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SLB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SLB begrijpt, kun je de live prijs van SLB token verkennen!

