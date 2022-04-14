Solayer USD (SUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solayer USD (SUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solayer USD (SUSD) Informatie sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments. By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem. The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard. Officiële website: https://solayer.org/platform/susd Whitepaper: https://docs.solayer.org/assets/susd/yield-bearing-stablecoin/what-is-susd#what-is-susd

Solayer USD (SUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solayer USD (SUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M Totale voorraad: $ 7.11M $ 7.11M $ 7.11M Circulerende voorraad: $ 7.11M $ 7.11M $ 7.11M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M Hoogste ooit: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Laagste ooit: $ 0.999698 $ 0.999698 $ 0.999698 Huidige prijs: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Meer informatie over Solayer USD (SUSD) prijs

Solayer USD (SUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solayer USD (SUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUSD begrijpt, kun je de live prijs van SUSD token verkennen!

