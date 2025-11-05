Solarbeam (SOLAR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0010214 $ 0.0010214 $ 0.0010214 24u laag $ 0.00118016 $ 0.00118016 $ 0.00118016 24u hoog 24u laag $ 0.0010214$ 0.0010214 $ 0.0010214 24u hoog $ 0.00118016$ 0.00118016 $ 0.00118016 Hoogste prijs ooit $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 Laagste prijs $ 0.00098894$ 0.00098894 $ 0.00098894 Prijswijziging (1u) +0.67% Prijswijziging (1D) -6.23% Prijswijziging (7D) -12.62% Prijswijziging (7D) -12.62%

Solarbeam (SOLAR) real-time prijs is $0.00108478. De afgelopen 24 uur werd er SOLAR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0010214 en een hoogtepunt van $ 0.00118016, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SOLAR hoogste prijs aller tijden is $ 23.93, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00098894 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SOLAR met +0.67% veranderd in het afgelopen uur, -6.23% in de afgelopen 24 uur en -12.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Solarbeam (SOLAR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 41.07K$ 41.07K $ 41.07K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 41.07K$ 41.07K $ 41.07K Circulerende voorraad 37.88M 37.88M 37.88M Totale voorraad 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573

De huidige marktkapitalisatie van Solarbeam is $ 41.07K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SOLAR is 37.88M, met een totale voorraad van 37881765.89116573. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 41.07K.