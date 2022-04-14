SolARBa (SOLARBA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SolARBa (SOLARBA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SolARBa (SOLARBA) Informatie SolArba is a deflationary utility token. We have a unique Solana Volume but that provides consistent buybacks for LP Adds and burns. In addition there is revenue shar for holders. We have multiple pools that provide an arbitrage opportunity and a 2% Tax on Fluxbeam and transfers. The team is DOXXED and continues to build additonal utilities based on the feedback of our community. We are excited to expand to new DEXs and grow our market share. SolArba is a deflationary utility token. We have a unique Solana Volume but that provides consistent buybacks for LP Adds and burns. In addition there is revenue shar for holders. We have multiple pools that provide an arbitrage opportunity and a 2% Tax on Fluxbeam and transfers. The team is DOXXED and continues to build additonal utilities based on the feedback of our community. We are excited to expand to new DEXs and grow our market share. Officiële website: https://solarba.tech Koop nu SOLARBA!

SolARBa (SOLARBA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SolARBa (SOLARBA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Totale voorraad: $ 263.68K $ 263.68K $ 263.68K Circulerende voorraad: $ 263.68K $ 263.68K $ 263.68K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Hoogste ooit: $ 4.81 $ 4.81 $ 4.81 Laagste ooit: $ 0.685554 $ 0.685554 $ 0.685554 Huidige prijs: $ 4.11 $ 4.11 $ 4.11 Meer informatie over SolARBa (SOLARBA) prijs

SolARBa (SOLARBA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SolARBa (SOLARBA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLARBA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLARBA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLARBA begrijpt, kun je de live prijs van SOLARBA token verkennen!

