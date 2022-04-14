Solana Money Glitch (SMG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solana Money Glitch (SMG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solana Money Glitch (SMG) Informatie Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana's DeFi space. Officiële website: https://www.solanamoney.com/

Solana Money Glitch (SMG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solana Money Glitch (SMG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.07K $ 14.07K $ 14.07K Totale voorraad: $ 775.89M $ 775.89M $ 775.89M Circulerende voorraad: $ 775.89M $ 775.89M $ 775.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.07K $ 14.07K $ 14.07K Hoogste ooit: $ 0.005737 $ 0.005737 $ 0.005737 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Solana Money Glitch (SMG) prijs

Solana Money Glitch (SMG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solana Money Glitch (SMG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SMG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SMG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SMG begrijpt, kun je de live prijs van SMG token verkennen!

