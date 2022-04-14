Solana Mascot (LUMIO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solana Mascot (LUMIO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solana Mascot (LUMIO) Informatie Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨ 🐾 What’s LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that’s got everyone saying, “I gotta get one!” Whether you’re a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags. 💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy. 🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn’t just settle for the moon—it’s aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world. Join the LUMIO tribe, and let’s make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨ 🐾 What’s LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that’s got everyone saying, “I gotta get one!” Whether you’re a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags. 💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy. 🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn’t just settle for the moon—it’s aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world. Join the LUMIO tribe, and let’s make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars Officiële website: https://solanamascot.com/ Koop nu LUMIO!

Solana Mascot (LUMIO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solana Mascot (LUMIO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.96K $ 35.96K $ 35.96K Totale voorraad: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Circulerende voorraad: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.96K $ 35.96K $ 35.96K Hoogste ooit: $ 0.00270052 $ 0.00270052 $ 0.00270052 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Solana Mascot (LUMIO) prijs

Solana Mascot (LUMIO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solana Mascot (LUMIO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LUMIO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LUMIO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LUMIO begrijpt, kun je de live prijs van LUMIO token verkennen!

Prijsvoorspelling van LUMIO Wil je weten waar je LUMIO naartoe gaat? Onze LUMIO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LUMIO token!

