Solana ID (SOLID) Informatie Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem. Officiële website: https://www.solana.id/

Solana ID (SOLID) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solana ID (SOLID), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 416.73M $ 416.73M $ 416.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.89M $ 4.89M $ 4.89M Hoogste ooit: $ 0.01632385 $ 0.01632385 $ 0.01632385 Laagste ooit: $ 0.0016976 $ 0.0016976 $ 0.0016976 Huidige prijs: $ 0.00498269 $ 0.00498269 $ 0.00498269 Meer informatie over Solana ID (SOLID) prijs

Solana ID (SOLID) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solana ID (SOLID) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLID tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLID tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLID begrijpt, kun je de live prijs van SOLID token verkennen!

Prijsvoorspelling van SOLID Wil je weten waar je SOLID naartoe gaat? Onze SOLID prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOLID token!

